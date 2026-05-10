Kristijan Golubović prisetio se susreta sa glumicom Sonjom Savić, koja je preminula 2008. godine, ali je govorio i o ličnim gubicima i problemima kroz koje je prolazi.



Na početku razgovora osvrnuo se na prijateljicu Stelu Savić, koja je nedavno pronađena mrtva u ventilacionom otvoru.

- Mnogo nedostaje. Gledao sam naše zajedničke slike i bilo je suza. Bila je puštena niz vodu, pomagao sam, ali nije vredelo. Svima poručujem da se klone droge, nikotina i lekova, jer kada se jednom pređe određena granica - nema povratka - rekao je Kristijan.

Potom se prisetio i Sonje Savić, ističući da je bila velika umetnica, ali da se suočavala sa ozbiljnim problemima.

- Bila je ogromna zvezda, ali je, nažalost, imala isti problem kao i Stela. Bila je vrhunska glumica koja je tonula u porok. U to vreme ja sam bio narko-diler i tražila je od mene heroin, čak mi je nudila stan na Vračaru koji danas vredi više od 250.000 evra. To nisam mogao da prihvatim. Kasnije sam čuo da je taj stan prodat za malu cifru, kao što je bio slučaj i sa Margita Stefanović iz EKV-a - ispričao je Golubović.

U javnosti se poslednjih dana dosta govorilo i o njegovom odnosu sa suprugom Kristinom Spalević, nakon što su stavili tačku na brak. Kristina se iselila iz porodičnog doma, a Golubović je otkrio kako se nosi sa situacijom.

- Dobro sam, ne dam se. Na emotivnom planu jesam pao, ali sam poslovno napredovao. Imam osećaj da sam konačno izronio i udahnuo vazduh - rekao je u emisiji "Premijera".

Ipak, naglašava da nije zatvorio vrata pomirenju, ali pod određenim uslovima.

- Uvek sam za novu šansu, ali mnogo toga bi moralo da se zaboravi. Ona je želela da me vidi u zatvoru i treba mi vreme da prihvatim da je to prošlost. To mi najteže pada. Ispao sam najgori, ali moji ljudi znaju ko sam i šta sam. Ona je donela takvu odluku - zaključio je Kristijan.

