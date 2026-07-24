Republički geodetski zavod (RGZ) saopštio je da je, u cilju veće transparentnosti projekta "Svoj na svome", počeo da objavljuje dnevnu statistiku njegove realizacije na zvaničnom sajtu.

Građani od sada mogu svakodnevno da prate najnovije podatke o broju obrađenih predmeta, vraćenih zahteva, kao i ukupnom napretku projekta.

Šta prikazuje nova statistika?

Kako je navedeno u saopštenju, statistika je dostupna u odeljku "Statistika" – "Svoj na svome".

Na toj stranici svakodnevno se objavljuju podaci o:

broju potvrda koje je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije dostavila RGZ-u,

broju predmeta po kojima je RGZ postupio,

broju zahteva vraćenih Agenciji radi provere ili ispravke,

broju primljenih i obrađenih zahteva za brisanje zabeležbi nakon uplate naknade.

Obrađeno više od 219.000 predmeta

Prema danas objavljenim podacima, Agencija je Republičkom geodetskom zavodu dostavila ukupno 239.679 potvrda za upis, dok je RGZ do sada postupio po 219.358 predmeta.

Građanima je i dalje dostupna aplikacija "Status potvrde u RGZ – Svoj na svome", putem koje unosom broja prijave mogu da provere u kojoj fazi se nalazi njihov predmet, bez potrebe da odlaze na šalter.

Kako navode iz RGZ-a, na ovaj način građani u svakom trenutku mogu da imaju uvid kako u status svog zahteva, tako i u ukupne rezultate realizacije projekta.

U saopštenju se podseća da je projekat "Svoj na svome" najveći projekat formalizacije i upisa imovinskih prava u Evropi i jedan od najvećih takvih projekata u svetu, zbog čega je redovno javno objavljivanje podataka važan deo praćenja njegove realizacije.

Izvor: Tanjug