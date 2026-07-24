Zapadne države više ne raspolažu mehanizmima koji bi mogli da nateraju Rusiju da promeni svoju poziciju, ocenila je Hana Note, direktorka Evroazijskog programa za neširenje nuklearnog oružja u Centru Džejms Martin u Montereju.

Prema njenim rečima, nakon početka rata u Ukrajini došlo je do gotovo potpunog prekida odnosa između Rusije i zapadnih zemalja, a u tom trenutku mnogi su očekivali da će Moskva ostati međunarodno izolovana.

Rusija pronašla nove partnere

Međutim, Note smatra da se takva procena nije ostvarila.

Kako navodi, Rusija je u međuvremenu ojačala odnose sa državama koje nisu deo zapadnog bloka, čime je, prema njenoj oceni, obezbedila dodatnu spoljnopolitičku podršku.

Ona takođe tvrdi da je ruska ekonomija ostala stabilna uprkos velikom broju zapadnih sankcija, dok je gubitak ekonomskih veza sa Evropom nadoknađen jačanjem saradnje sa zemljama globalnog Juga.

"Rusija neće popustiti"

Govoreći o mogućem pritisku Zapada, Note je ocenila da dosadašnje mere nisu donele očekivane rezultate.

– Šta god Zapad radio, Rusija neće popustiti – zaključila je ona.

Kremlj je i ranije više puta saopštio da Rusija može da izdrži sankcioni pritisak zapadnih zemalja, dok je predsednik Vladimir Putin tvrdio da su obuzdavanje i slabljenje Rusije dugoročni cilj zapadne politike.

Izvor: Rusija vesti