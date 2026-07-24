Tuga!Robert F. (32) iz Novog Bečeja, Kristina M. (34) iz Beograda i mladić N. P. (27) iz Novog Sada poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novosadskom naselju Klisa, kada je automobil u kojem su se nalazili sleteo sa poljskog puta, prevrnuo se i završio na krovu u odvodnom kanalu punom vode. Sumnja se da su bili zaglavljeni u vodi i da nisu mogli ni da izađu, a da su se zatim utopili.

Tragedija je otkrivena tek u sredu ujutru, kada su prolaznici primetili tragove koji vode ka kanalu, kao i delove automobila koji su virili iz vode, nakon čega su odmah pozvali policiju.

Nesreća se dogodila na takozvanom letnjem putu između Ulice Majke Jugovića i Ulice Živojina Ćuluma, u delu naselja Veliki Rit. Prema prvim informacijama, pretpostavlja se da je vozač iz za sada neutvrđenog razloga izgubio kontrolu nad automobilom "golf", koji je sleteo sa puta i završio potpuno prevrnut u vodi. Kako nezvanično saznajemo, stradali su se najverovatnije vraćali sa pecanja, ali će tačne okolnosti njihovog kretanja biti utvrđene tokom istrage.

-Sumnja se na najstrašniji scenario, a to je da su bili živi kada su sleteli i da su bili zaglavljeni i nisu mogli da izađu, a da su zatim zbog povreda i vode preminuli. Kabina vozila je bila potopljena, najverovatnije su se utopili zaglavljeni. Da ih je neko odmah opazio možda bi imali šanse, ali je prošlo nekoliko sati i više od nesreće - navodi izvor blizak istrazi.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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