Pevačica Edita Aradinović se juče porodila, a nedavno je napravila veliku životnu promenu i kupila nekretninu na Avali.

Iako je nedavno sredila bebinu sobu u stanu u Beogradu u kom godinama stanuje, ona se ipak seli van prestonice u potrazi za mirnijim okruženjem.

- Shvatila sam da ne tražim adresu, tražim mir, malo više prirode, malo više neba i osećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Vi nećete verovati kakvu sam lokaciju našla - rekla je Edita.

Ona je zatim na društvenim mrežama pokazala kako izgleda čitav kompleks sa istim kućama i velikim dvorištem sa bazenom, pa otkrila kako jedva čeka da se tu useli sa naslednicom koja uskoro dolazi na svet.

- Da, ja već mogu da zamislim kako se ovde brčkam sa svojom devojčicom i kako moji psi ovde trče. Nadam se da posle ovoga neću imati neke komšije sa estrade, šalim se - rekla je pevačica tada.

"Ovaj osećaj je nezamenjiv"

Edita Aradinović se juče porodila u Narodnom frontu i rodila devojčicu kojoj je dala ime Zoia, a ovog jutra se oglasila izuzetno emotivnom porukom.

Nakon što je u javnosti odjeknula vest da je postala majka, Edita Aradinović se oglasila na svom Instagram profilu i objavila prelepe vesti sa svojim pratiocima.

Prvu fotografiju sa svojom ćerkicom na kojoj drži njene noge je prikazala javno i otkrila kako se oseća nakon porođaja.

- Nije me bilo juče jer sam se porađala, ali tu sam, nastavljamo na kontentom samo da malo stanem na noge - našalila se pevačica uz smajlije, pokazujući da je u odličnom raspoloženju.

U nastavku je dodala dirljive reči koje su raznežile mnoge.

- Zoia 22.7.2026. Hvala vam, dobri ljudi. Ovaj osećaj je nezamenjiv! - istakla je pevačica.

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