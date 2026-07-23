Edita Aradinović se juče porodila i rodila ćerku, a sada se tim povodom oglasila njena sestra Indi Aradinović.

Iako su dugo bile u lošem odnosu, te je Indi sumnjala da li će joj Edita dozvoliti da vidi njenu bebu, sestre su nedavno sklopile primirje.

Tome u prilog svedoči i njihovo najnovije oglašavanje kojim su potvrdile da će tetka upoznati sestričinu.

- Hvala na čestitkama, divni ljudi. Jedva čekam da je vidim! Moja Zoia, ljubi je i voli tetka najviše na svetu - napisala je Indi na svom Instagram profilu, a Edita joj je javno odgovorila.

- Čeka je tetka njena u najtoplijem zagrljaju - napisala je novopečena majka.

"Nadam se da će mi dozvoliti da vidim bebu"

Podsetimo, Indi je nedavno otkrila da ju je sestra blokirala. Ipak, tada je istakla da joj želi sve najbolje i da je raduje njenoj trudnoći.

-Moja draga sestra se ponosi time. Sve ću joj oprostiti, u drugom je stanju. Nemamo odnos, to je tako. Srećna sam što ću postati tetka i nadam se da će mi dozvoliti da vidim bebu. Valjda je čovek. Da nismo sestre, verovatno se ne bismo ni družile - priznala je pevačica.

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