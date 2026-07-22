Dragomir Despić Desingerica bio je privođen zbog neposedovanja dokumenata, a racija je na jednom od njegovih nastupa utanovila da malolenta lica piju alkohol.

Nakon što je završio u policiji, po izlasku je ispričao kroz kakvo je iskustvo prošao, te je objasnio šta se dešavalo satima u stanici.

-Kao i svake godine uvek je isto sve ovde. Ne žalim se, dobro je. Uvek se nađu neke zle duše. Ali što se tiče nastupa za razliku od drugih izvođača meni je bomba - počeo je reper.

"Ljudi su radili svoj posao"

Despić se potom dotako racije, pa je objasnio šta se dešavalo u policiji.

- Ljudi rade svoj posao. Nije se desilo samo tu, desilo se još na par mesta. Pa rade ljudi svoj posao. Samo što, otkud znam koliko to kao turistički sve to što se radi je da kažeš pametno. Ali opet svako vodi svoj posao i zemlju kako misli da treba. Uđu normalno, legitimišu, završe svoj posao i odu. Nije to ništa nenormalno.

Samo što ja najviše volim ono od pre 20 godina kad je bilo sa šetalištima. Satima sam bio tamo, ali to je sve. Ovo sad je dosta mirnije, vreme žurki je pomereno dosta do nekih kraćih sati nego što je bilo godinama unazad dok se još nisam ni bavio muzikom.

Što se mene tiče svake godine krećeš, pa onda me razapinju, prave od mene to da sam serijski ubica, a ništa nisam uradio osim dobrog provoda i dobre žurke. Uvek se nađe tu neko tu ko je onako sujetan i hoće to da najuri i da pravi od toga bauk, na kraju dana ti kad pogledaš liče i pitaš šta je čovek uradio. Ti sad kažeš šiša on, pa daj onda sve frizerske salone da zatvorimo i pečenjare i roštilje. Ja ne mogu da verujem, onda sedne gledam da l’ sam ja lud ili je neko drugi lud.

Alo/Blic

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