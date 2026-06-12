Rijaliti učesnici su tokom godina prikazivanja ovog formata pravili brojne skandale, a jedna scena je ostala upamćena kao najgora, te se o njoj i dalje govori.

U Zadruzi 6 su se Filip Car i Dalila Dragojević žestoko sukobili, a svađa se odvijala ispred Dejana Dragojevića.

Jovana Tomić Matora je pokušala da spreči haos, a Car se unosio Dalili u facu, pa se Dejan odmah umešao i napravio neviđenu pometnju, te završio sav krvav.

- Je l imaš problem sa mnom, jer sam te ja uvredio? - govorio je Car.

- Nisi ti - ponavljala je Dalila.

- Nisi ti - govorila je Matora.

- Nemoj da sam ja problem u tvojim suzama. Nemoj slučajno - urlao je Car.

- Pusti je, nisi ti problem - ponavljala je Matora.

Udarao glavom o zid

Dejan je nakon toga krenuo na Cara, a kako ih je obezbeđenje razdvojilo Dejan je krenuo da lomi i divlja po imanju. Završio je sav krvav jer je lomio glavu o staklo i zid.

- On joj se unosi u facu, ona ćuti. Sve ću da polomim, ne može niko pored mene da joj se unosi u facu - ponavljao je Dejan, dok je Dalila vrištala.

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