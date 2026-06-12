Rijaliti učesnici su tokom godina prikazivanja ovog formata pravili brojne skandale, a jedna scena je ostala upamćena kao najgora, te se o njoj i dalje govori.
U Zadruzi 6 su se Filip Car i Dalila Dragojević žestoko sukobili, a svađa se odvijala ispred Dejana Dragojevića.
Jovana Tomić Matora je pokušala da spreči haos, a Car se unosio Dalili u facu, pa se Dejan odmah umešao i napravio neviđenu pometnju, te završio sav krvav.
- Je l imaš problem sa mnom, jer sam te ja uvredio? - govorio je Car.
- Nisi ti - ponavljala je Dalila.
- Nisi ti - govorila je Matora.
- Nemoj da sam ja problem u tvojim suzama. Nemoj slučajno - urlao je Car.
- Pusti je, nisi ti problem - ponavljala je Matora.
Udarao glavom o zid
Dejan je nakon toga krenuo na Cara, a kako ih je obezbeđenje razdvojilo Dejan je krenuo da lomi i divlja po imanju. Završio je sav krvav jer je lomio glavu o staklo i zid.
- On joj se unosi u facu, ona ćuti. Sve ću da polomim, ne može niko pored mene da joj se unosi u facu - ponavljao je Dejan, dok je Dalila vrištala.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)