Deset dana nakon nesvakidašnje nesreće koja je mogla da se završi tragedijom, Ljubiša Kovačević iz Srbije ispričao je kroz kakvu je golgotu prošao tokom leta iz Soluna u Grčkoj za Memingen u Nemačkoj.

Incident se dogodio 10. jula, svega nekoliko minuta nakon poletanja, kada se, prema njegovim rečima, deo motora odvojio i udario u prozor pored kojeg je sedeo.

Usled udara staklo je puklo, a zbog nagle dekompresije deo njegovog tela završio je van letelice. Kako navodi, život su mu spasili supruga Svetlana i nekoliko putnika koji su ga zadržali.

"Probudio me je prasak kao eksplozija"

U razgovoru za nemački list Bild, Ljubiša je opisao prve trenutke nakon nesreće.

- Spavao sam. Posle nekog vremena probudio me je veoma snažan prasak koji je zvučao kao eksplozija bombe. Samo na trenutak sam bio svestan, a ostatka se ne sećam. Kada sam ponovo došao sebi, bio sam sav u krvi. Krv mi je tekla niz lice i ruke. Čim zatvorim oči, vraćaju mi se slike svega što sam doživeo tokom tih nekoliko minuta. To je noćna mora koju ne mogu da opišem rečima - ispričao je on.

"Psihički sam dotakao dno"

Kako kaže, posledice nisu samo fizičke.

Navodi da više ne može normalno da funkcioniše i da mu je svakodnevni život potpuno promenjen.

- Buka i galama mi smetaju, ne mogu da hodam ulicom, sve mi smeta. Psihički sam dotakao dno. To utiče i na moj posao i na moju porodicu. Šta će sada biti? Sve je zavisilo od mene, bio sam motor cele porodice. Moj život je potpuno poremećen. Ne mogu da se skoncentrišem ni na šta. Jednostavno više ne funkcionišem kako treba - rekao je Ljubiša.

Dodao je da trenutno ne može ni da pomisli na novi let avionom.

- Svaki put kada čujem avion, obuzme me panika i dobijem temperaturu. Uopšte nisam dobro - zaključio je.

Izvor: Bild