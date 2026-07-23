Lapsus koji je voditeljka vremenske prognoze sa RTS-a Ana Reljić nedavno napravila i danas se prepričava, a u pitanju je jedna njena čuvena rečenica.

Naime,dok je prezentovala vesti o vremenu, spikerki se omakla rečenica: "Danas ne izlazite iz kuća nikako", što je izazvalo mnoštvo reakcija među ljudima.

Budući da je građane obaveštavala o tome da meteorolozi najavljuju kišu, u želji da sve upozori da ne napuštaju dom bez kišobrana, Ana je zaboravila da spomene glavnu reč - kišobran, pa je rečenica dobila potpuno drugi smisao.

- U Beogradu je trenutno 16 stepeni. Ni u Beogradu, niti bilo gde drugde u Srbiji danas ni slučajno nemojte izlaziti iz kuće jer na području glavnog grada već pada slaba kiša, a najviša dnevna temperatura biće 24 stepena - rekla je Ana jednom prilikom tokom uključenja u jutarnji program.

Sve je otišlo predaleko

Snimak na kojem se ona vidi dok govori o prognozi i pominje ovaj lapsus obišao je društvene mreže i postao viralan.

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