Pevač Sloba Vasić ogolio je dušu nakon izlaska iz bolnice "Laza Lazarević", te je za medije otkrio da nema problem da priča o onome o čemu mnogi ćute.

Naime, pevač tvrdi da mu je život dao u poslednje vreme mnogo razloga za sreću, ali i bolne trenutke.

- Kažu da godine donose mudrost. Mene su naučile da iza najlepšeg osmeha često stoje najteže bitke. Za ovih 35 godina život mi je dao mnogo razloga da budem srećan, ali još više lekcija koje su me bolele. Bio sam na mestima o kojima sam kao dečak sanjao. Pevao pred hiljadama ljudi, dobijao aplauze koji se ne zaboravljaju. A onda sam naučio da se najveće borbe ne vode pred publikom, već kada ostaneš sam sa sobom - rekao je Sloba.

Osudili ga najbliži

On je potom dodao da je bio osuđivan od strane ljudi od kojih to nikako nije očekivao.

-Prošao sam kroz ono o čemu mnogi ćute. Osetio sam i vrh i dno. Bio voljen, osporavan, slavljen i osuđivan. Gubio sam ljude koje sam voleo, gubio sam veru, snagu, delove sebe… ali jedno nikada nisam izgubio. Srce. I hvala Bogu što je tako. Bilo je dana kada nisam znao kako dalje. Kada sam se smejao pred ljudima, a u sebi vodio rat koji niko nije video. Kada sam ćutao, jer sam znao da neke bitke ne može niko da vodi umesto mene. Danas i dalje vodim svoje borbe. Ne tražim sažaljenje. Ne tražim opravdanja. Samo se trudim da ostanem čovek u vremenu u kojem je to, čini mi se, postalo najteže.

Onda pogledam u oči svog deteta i shvatim da odustajanje više nije opcija. Ona je moje zašto. Moja najveća pobeda i poklon. Moj smisao. Želim, zbog nje, da bude ponosna kada jednog dana bude pričala ko joj je otac.

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