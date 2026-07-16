Brak je za neke samo formalnost, dok ga drugi doživljavaju kao važan korak i simbol zajedničke budućnosti. Upravo zbog različitih pogleda na ovu temu, jedna Srpkinja odlučila je da svoju dilemu podeli na Reditu, gde je priznala da više ne zna kako da protumači ponašanje svog verenika.

Kako je napisala, zajedno su šest godina, četiri godine žive pod istim krovom i imaju bebu. Planirali su da naredne godine organizuju krštenje deteta, a ona je predložila da istog dana obave i građansko i crkveno venčanje.

"Pitao me je šta će to da promeni"

Umesto podrške, kaže da je naišla na negodovanje. Partner je, prema njenim rečima, tvrdio da je venčanje nepotreban trošak i upitao je zbog čega joj je brak toliko važan kada već žive kao porodica.

Njegove reči su je pogodile, jer je stekla utisak da izbegava samu ideju braka, dok on smatra da ona preuveličava problem.

Zbog toga je odlučila da potraži mišljenje drugih korisnika i upita da li je normalno da muškarac ne želi venčanje uprkos veridbi, zajedničkom životu i detetu.

Komentari podelili internet

Objava je brzo privukla veliku pažnju, a mišljenja su bila potpuno različita.

Jedni su poručili da brak nije jedino merilo ljubavi i da postoje brojni parovi koji godinama srećno žive u vanbračnoj zajednici.

Drugi su, međutim, ocenili da problem nije u samom papiru, već u tome što partner odbacuje nešto što je njoj očigledno veoma važno.

Pojedini korisnici podelili su i svoja iskustva, upozoravajući da izbegavanje razgovora o zajedničkim planovima može biti ozbiljan znak da partneri nemaju ista očekivanja od budućnosti.

"Najvažnije je da razgovarate"

Iako su komentari bili podeljeni, većina se složila da ključ nije u tome da li će se par venčati ili ne, već da otvoreno razgovaraju o svojim željama, očekivanjima i razlozima zbog kojih im je brak važan ili nije.

Mnogi smatraju da ovakve teme ne bi trebalo da ostanu nerešene, posebno kada partneri već dele dom, roditeljstvo i planove za budućnost.