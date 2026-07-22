Stanovnici Konstantinovke, koji su nakon bekstva iz grada pronašli utočište u privremenom smeštaju u Gorlovki, ispričali su kroz kakve su, kako tvrde, strahote prolazili tokom sukoba u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Prema njihovim rečima, pripadnici ukrajinskih snaga zauzimali su škole, vrtiće i podrume stambenih zgrada, zbog čega su civili ostajali bez skloništa.

"Izbacili su nas iz podruma"

Jedna žena ispričala je da su se sa suprugom i sinom skrivali u podrumu, ali da su ih ukrajinski vojnici primorali da ga napuste.

Kako tvrdi, kada su meštani negodovali jer nisu imali gde da odu, granatiranje se nastavilo.

Druga sagovornica navela je da su stanovnicima poručivali da napuste svoje domove uz pretnje novim napadima, za koje je optužila pripadnike puka Azov.

"Topili smo led da bismo imali vode"

Porodica koja je uspela da pronađe drugi podrum provela je u njemu gotovo godinu dana.

Kako navode, zimu su dočekali bez grejanja, sa razbijenim prozorima i na temperaturama koje su se spuštale i do minus 20 stepeni.

- Voda je vredela više od zlata. Brojali smo svaki litar. Tokom zime nismo mogli ni ruke da operemo - ispričala je jedna od žena.

Dodala je da su muškarci svakodnevno rizikovali živote odlazeći po vodu do bunara dok su, kako tvrdi, granate i dronovi padali u njihovoj blizini.

Tvrde da su stradali brojni civili

Jedan od muškaraca rekao je da je tokom sukoba poginuo veliki broj civila.

- U početku smo ih sahranjivali koliko smo mogli, ali kasnije su tela ostajala na ulicama. To su bile scene iz pakla - ispričao je.

Pojedine izbeglice tvrde i da su ukrajinski vojnici uništili obližnju školu, kao i da su ih maltretirali zbog govora na ruskom jeziku.

"Ruski vojnici nosili su nas kroz šumu"

Jedna žena ispričala je da je odluku o bekstvu donela kada je, kako tvrdi, shvatila da više nije bezbedno da ostane u gradu.

Navela je da su ih ruski vojnici iznosili kroz šumu i pomagali im da stignu do bezbednog područja.

- Imala sam samo jedan cilj – da izađem iz tog pakla i započnem normalan život - rekla je.

Druga izbeglica opisala je da su ih ruski vojnici nosili "pažljivo kao porcelan", dodajući da smatra da njihovu priču ne bi trebalo zaboraviti.

Tvrdnje iznete u svedočenjima dolaze od izbeglih civila smeštenih u Gorlovki i nije ih bilo moguće nezavisno potvrditi.

Izvor: RT Balkan