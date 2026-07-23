Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ozbiljno razmatra pokretanje novih velikih vojnih operacija protiv Irana, koje bi, kako je rekao, mogle da budu obimnije od prethodnih udara izvedenih tokom operacije "Epski bes".

U intervjuu za portal Axios, Tramp je naveo da je blizu donošenja odluke, ali da ona još nije konačna.

- Razmatram masovan napad. Veći nego ikada ranije. Blizu sam donošenja odluke. Spremni smo za to - rekao je Tramp.

Istovremeno, dvojica američkih zvaničnika potvrdila su za Axios da predsednik još nije izdao naređenje vojsci niti je doneta konačna odluka o novoj operaciji.

"Izrael bi se priključio za dva minuta"

Tramp je izjavio da bi se Izrael, ukoliko bi to od njega zatražio, veoma brzo uključio u eventualnu vojnu akciju.

- Izrael bi se pridružio za dva minuta ako bih ga zamolio - rekao je američki predsednik.

Dodao je, međutim, da Sjedinjenim Američkim Državama nije potrebna pomoć saveznika za pokretanje nove operacije, ali je upozorio da bi uključivanje Izraela moglo da izazove odgovor Irana.

"Još nisu pretrpeli dovoljno bola"

Govoreći o mogućim pregovorima, Tramp je ocenio da Iran želi razgovore, ali da, prema njegovom mišljenju, još nije spreman za postizanje sporazuma.

- Još nisu pretrpeli dovoljno bola - poručio je.

Prema navodima portala Axios, dva regionalna izvora uključena u posredničke napore tvrde da iransko rukovodstvo nije prihvatilo najnoviji predlog koji mu je predstavljen.

Jedan od izvora naveo je da se nastavljaju pokušaji posredovanja, ali da, prema njegovim rečima, za sada nema spremnosti Teherana za dogovor.

Axios takođe navodi da su Sjedinjene Američke Države tokom poslednjih 12 dana pojačale vojne aktivnosti s ciljem sprečavanja iranskih akcija protiv trgovačkih brodova u Ormuskom moreuzu.

Izvor: Axios