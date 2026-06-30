Partner voditeljke Jovana Jeremić, Miloš Stojanović Tigar, zabeležio je i krišom snimio njeno ponašanje tokom letovanja u Italiji, otkrivši kako provodi kasne sate na plaži, ali i detalje iz njihovog privatnog života.

Jovana trenutno uživa na odmoru u Italiji, a njene objave na društvenim mrežama pokazuju da se odlično provodi.

Ipak, ni na letovanju ne zapostavlja fizičku aktivnost, pa redovno trenira i vodi računa o formi.

Njena posvećenost treningu iznenadila je i partnera, koji je sve zabeležio kamerom i objavio javno.

Tigar krišom otkrio šta radi noću na plaži

Na snimku se vidi kako u večernjim satima odlazi na praznu plažu i ulazi u more kako bi plivala, iako je dan ranije već imala intenzivan trening.

-Izašla je posle treninga da odradi "full trening", kako je i sama rekla. Želi da pliva u devet uveče. Danas je puna energije i ne zna da je snimam - rekao je Miloš dok je iz prikrajka beležio njen odlazak na kupanje.

Kako izgleda njen odmor u Italiji

Dodatno je istakao da je voditeljka pre noćnog plivanja već imala iscrpljujuću fizičku aktivnost.

-U moru je, trenirala je sat vremena, trčala i radila vežbe. Sinoć je bilo od 21 do 9, pa trenira, pa sada pliva. Ne znam odakle ovoj devojci ovoliko energije. Zaista je čudo - izjavio je Tigar, pritom nenamerno otkrivši i detalje iz njihovog privatnog života.

Podsetimo, Jovana Jeremić i Miloš Stojanović Tigar nedavno su pokazali i kako izgledaju njihovi zajednički treninzi, a poznati par koristi svaku priliku da javno pokaže bliskost i razmenu nežnosti.

Njih dvoje ne kriju emocije ni u javnosti, pa je njihov raniji snimak na kojem razmenjuju nežnosti pred boks meč u Inđiji za samo 13 sati zabeležio više od 1.100.000 pregleda na društvenim mrežama.