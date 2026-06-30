Pevačica Džejla Ramović je trenutno u centru pažnje javnosti zbog veze sa četiri godine mlađim kolegom Jakovom Jozinovićem.

Proslavila se takmičenjem u "Zvezdama Granda" gde je i odnela pobedu, a ubrzo zatim se povukla sa scene i posvetila obrazovanju.

Nakon pobede u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", Džejla Ramović je povukla potez koji je mnoge iznenadio – spakovala je kofere i preselila se u Španiju kako bi se posvetila studijama.

Njen trud se isplatio, jer je pevačica nedavno podelila važnu vest da je zvanično diplomirala.

Džejla je uspešno završila fakultet koji se bavi međunarodnim preduzetništvom.

U ljubavi sa Jakovom

Pevačica Džejla Ramović od skoro je u emotivnoj vezi sa mladim hrvatskim pevačem Jakovom Jozinovićem. Snimak sa jahte koji je Jakov objavio, pa skinuo, odao je njihovu tajnu romansu.

Zanimljivo je da je Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila u vezi, kako su mediji navodili, sa pevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.

- Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Oni su malo pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili - rekla je pevačica za Klix.ba. nedavno.

Jakov: "Užasno volim Džejlu"

Jakov Jozinović je u jednom nedavnom intervju priznao koliko voli Džejlu Ramović i koliko bi voleo da ima duet sa njom.

"Užasno volim Džejlu Ramović i njen rad i to sve, tako da njen rad cenim i baš bih voleo da sa njom imam duet" - rekao je Jakov Jozivonović za "Extra FM".

Podsetimo, kako je Alo prvi pisao, Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila je usko povezana sa pevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.

- Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Malo su pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili - rekla je pevačica za Klix.ba.

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