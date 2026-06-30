Pevačica Sanja Vučić svojevremeno je sa pratiocima na Instagramu podelila srećne vesti da se uselila u novi stan, koji je kupila zahvaljujući višegodišnjem radu i trudu.

Nakon što je po dolasku u Beograd promenila čak deset stanova, Sanja je istakla da konačno ima osećaj da je na svom. Ipak, priznaje da joj je i dalje pomalo neobično, pa ponekad stekne utisak kao da ponovo treba da plati kiriju.

Uređenje nekretnine trajalo je dugo, a pevačica nije krila da je opremanje doma predstavljalo veliko finansijsko ulaganje.

- Opremanje me je poprilično finansijski oštetilo, ali je apsolutno vredelo. Kupovina sopstvenog stana bila mi je najveća životna želja - poručila je ona.

Posebnu pažnju javnosti privukao je prostrani garderober, koji zauzima čitavu jednu prostoriju i predstavlja njen omiljeni kutak u novom domu.

Kolekcija vredna nekoliko hiljada evra

Stan je uređen u skladu sa njenim ukusom, u prijatnim krem tonovima, dok se u velikom garderoberu nalazi i poseban deo namenjen isključivo tašnama.

Na snimcima koje je objavila vidi se bogata kolekcija garderobe i modnih dodataka, čija se vrednost procenjuje na nekoliko hiljada evra.

Kupovina nekretnine predstavlja veliki životni uspeh za pevačicu, koja se godinama suočava sa zdravstvenim izazovima.

Sanja Vučić otvoreno o borbi sa Hašimoto sindromom i životnim izazovima

Ranije je otvoreno govorila o borbi sa Hašimoto sindromom, ističući da zbog ovog oboljenja ponekad jedva pronalazi snagu da ustane iz kreveta.

Uprkos svemu, naglašava da je danas izuzetno srećna, zadovoljna i ponosna na sebe, ali i na svoj tim, jer su zajedničkim trudom uspeli da ostvare jedan od njenih najvećih životnih ciljeva, kupovinu sopstvenog doma.