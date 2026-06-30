Tako su na Iksu u počeli da pitaju "gde je Žaklina Tatalović".

-Može li neko sa @n1srbija ili @NUNS_1994 da objasni ovako upadljivo uklanjanje sa informative novinarke @zaklina_prva ?. Neko saopštenje, objava ? - napisao je juče Marko Marjanović, okoreli opozicionar i simpatizer blokadera.

Sa jednog blokaderskog naloga danas je objavljena fotografija Tatalovićeve na moru.

-Gde je nestala Žaklina Tatalović? Brinu se mnogi, čitam. Evo je: Kraljevo se krčka, a Žaklina se brčka - napisao je ovaj korisnik.