okom poslepodnevnih sati jako olujno nevreme zahvatilo je čačasnki kraj, a krupan grad padao je u selu Prijevor nekoliko minuta.

- Nevreme se dugo spremalo, onda je krenula kiša sa vetrom i grad. Padao je jakim intezitetom, bio je veličine lešnika. Dvorište nam je za samo nekoliko minuta skoro potpuno obelelo, kaže za RINU jedan od meštana.

- Još uvek nije poznato da li je jako nevreme pričinilo veću štetu na poljoprivrednim kulturama, jer je ovo poznati voćarski kraj.

Još nismo izasli u voćnjak, ali plašimo se najviše za kajsije i šljive. Nekima je jak grad oštetio automobile, dodaje meštanin.