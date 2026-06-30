Čeda Čvorak već decenijama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica domaće estrade. Proslavio se kao frontmen grupe Luna izgradivši uspešnu akrijeru, a svi ga pamte po prepoznatljivom stilu.

Pevač godinama nije menjao autfit, a kačket je bio sastavni deo njega.

Bez njega fanovi su ga retko viđali u javnosti. Međutim, Čeda je sada odlučio da napravi malu promenu koja nije prošla nezapaženo.

Naime, na društvenim mrežama je objavio fotografiju na kojoj pozira bez kačketa, prvi put posle dužeg vremena pokazavši svoju kosu.

Ovo novo izdanje pevača iznenadil je mnoge koji su u komentarima odmah primetili da izgleda drugačije nego što su navikli da ga viđaju.

"Šta se desilo Čedi Čvorku?!", "Nije mu loše ovako", "Čudno je, ali lepo mu stoji", samo su neki od brojnih komentara.

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