Devetoro dece poginulo je, a dvoje je povređeno kada je putnički minibus uleteo u kanal u oblasti Abu Tig u provinciji Asijut na jugu Egipta, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Vozilo je upalo u vodu na mestu koje se nalazi oko 320 kilometara južno od Kaira, u provinciji koja je poznata po istorijskim znamenitostima, prenosi AP.

Lokalni mediji preneli su da je kvar na upravljaču izazvao prevrtanje vozila sa decom koja su se vraćala kući sa posla na obližnjim farmama.

Lokalni info kanal Kairo 24 je naveo da su deca imala od 10 do 17 godina. Fotografije koje je objavila kancelarija guvernera prikazuju desetine ljudi okupljenih kod kanala i obučene ronioce koji pretražuju kanal u potrazi za telima nastradalih.

Guverner Asijuta Mohamed Elvan naredio je vlastima da sprovedu bezbednosne mere, uključujući postavljanje betonskih barijera duž obala kanala.