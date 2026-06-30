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Rasporedi isključenja na svakih sat primenjivaće se danas za sve kategorije potrošača u svim regionima Ukrajine. Turska nastavlja da ulaže napore da postigne trajni mir u ratu između Rusije i Ukrajine, izjavio je predsednik Redžep Tajip Erdogan.

U ruskom raketnom napadu na grad Dnjepar u Ukrajini poginulo je šest, a povređeno 29 osoba. Ruske trupe su dva puta napale civilni autobus u Zaporožju, a ciljale su i zgradu OVA. Sedam ljudi je povređeno, potvrdile su lokalne vlasti.

Pogodile su i postrojenje za preradu gasa u Harkovskoj oblasti. Odbrambene snage navode da Rusi nastavljaju pokušaje da prodru preko ukrajinske granice u Harkovskoj oblasti i da se kreću ka selu Kozača Lopanj.

Generalštab ukrajinske vojske izvestio je da je pogođeno više ruskih vojnih ciljeva, među kojima su tri mosta u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, skladište tehničke opreme i tri komndna punkta.

Predsednik Volodimir Zelenski poručuje da će Ukrajina pravedno odgovoriti na napade Rusije na civilne ciljeve i to će učiniti na način koji oslabljuje ruski državni sistem i njengovu sposobnost da nastavi rat.

Turska nastavlja da ulaže napore da postigne trajni mir u ratu između Rusije i Ukrajine, radeći na obnavljanju pregovaračkog procesa i intenzivirajući diplomatske napore, rekao je predsednik Redžep Tajip Erdogan u telefonskom razgovoru s nemačkim saveznim kancelarom Fridrihom Mercom.

Zbog teške situacije u elektroenergetskoj mreži, svi regioni Ukrajine biće primorani da sprovedu mere za ograničavanje potrošnje električne energije danas, saopštio je Ukrenergo. Primenjivaće se rasporedi isključenja na svakih sat za sve kategorije potrošača u svim regionima, a razlog za to su visoke temperature.

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Evropa i Rusija u ratu pre 2030.

Rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom mogao bi da se pojavi i pre 2030. godine, rekao je za Sputnjik stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski.

Prema njegovim rečima, problem trenutno nije samo u činjenici da su u Evropi u toku sistematska priprema za rat i aktivna militarizacija. On je napomenuo da se narativ o navodno agresivnoj Rusiji, zajedno sa planovima koji joj se pripisuju, koristi kao izgovor.

Intenzivni ruski udari FPV dronovima na ukrajinske položaje na harkovskom pravcu

Pripadnici grupe "Sever" ruskih Oružanih snaga izveli su više od 1.200 udara FPV dronovima na pozicije ukrajinske vojske na harkovskom pravcu za nedelju dana, rekao je za Sputnjik komandant sa kodnim imenom Veles.

Porodice ukrajinskih vojnika žele istinu: Protesti u više ukrajinskih gradova

Porodice ukrajinskih vojnika o čijoj sudbini se ništa ne zna protestovali su u više gradova u zapadnoj Ukrajini, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.

Protesti su održani u Lavovu, Rovnom, Hmeljnickom i drugim gradovima.

Porodice pokušavaju da saznaju šta je sa vojnicima, a mnogi smatraju da su ih u Kijevu jednostavno zaboravili.

Ruska PVO oborila 419 ukrajinskih dronova

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) oborila je 419 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U saopštenju se navodi da su ukrajinski dronovi oboreni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rjazanjske, Lipečke, Rostovske, Saratovske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske oblasti i Moskovske oblasti, prenosi RIA Novosti. Ističe se da su ukrajinski dronovi uništeni tokom noći i iznad ruskog Krasnodarskog kraja i Krima.