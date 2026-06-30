Wi-Fi signal je u svojoj suštini radio-talas, što znači da je neverovatno osetljiv na okruženje. Mnoge stvari koje koristimo svakodnevno u kući deluju kao neprobojni zidovi za vaš ruter, a da toga niste ni svesni.

Ako se stalno pitate zašto vam je internet spor, evo koji kućni aparati i predmeti najviše blokiraju Wi-Fi signal i kako da rešite ovaj problem.

Kućni aparati koji najviše ometaju ruter

1. Mikrotalasna pećnica je neprijatelj broj 1

Da li ste primetili da vam Instagram ili YouTube baguju baš dok kokate kokice? To nije slučajnost. Većina mikrotalasnih pećnica radi na frekvenciji od 2.4 GHz, što je potpuno ista frekvencija koju koristi većina standardnih rutera. Kada se upali, mikrotalasna bukvalno "proguta" Wi-Fi signal u svojoj blizini.

2. Frižideri i veš-mašine

Pored toga što su u pitanju ogromne metalne kutije (a metal je smrt za radio-talase), ovi uređaji sadrže kompresore i električne motore koji tokom rada stvaraju ozbiljne elektromagnetne smetnje.

Skriveni kradljivci signala: Ogledala i građevinski materijali

3. Ogledala i staklene površine

Ovo je stvar na koju skoro niko ne sumnja. Ogledala nisu samo staklo – ona na poleđini imaju tanak sloj metala (najčešće aluminijum) koji služi za refleksiju. Taj metalni sloj deluje kao štit koji odbija Wi-Fi talase nazad. Ako vam ruter stoji pored velikog garderobera sa ogledalima ili u hodniku naspram ogledala, signal iza tog zida biće očajan.

4. Beton, gips i... voda?

Svi znamo da debeli betonski zidovi slabe domet interneta, ali neki materijali prave znatno gori problem:

Armirani beton i gips sa metalnim profilima: Metalna mreža unutar zidova stvara efekat takozvanog Faradejevog kaveza i potpuno blokira signal.

Akvarijumi i podno grejanje: Voda je neverovatno efikasan bloker radio-talasa. Ako imate ogroman akvarijum između rutera i vaše sobe, ili pokušavate da uhvatite signal sa sprata ispod gde je razvedeno podno grejanje, internet će jedva raditi.

Druge bežične spravice i praznična dekoracija

5. Bluetooth uređaji i bebi monitori

Svi vaši bežični uređaji se zapravo bore za isti "vazdušni prostor". Bebi monitori i voki-tokiji često koriste istu frekvenciju od 2.4 GHz. Takođe, bežične slušalice, miševi i tastature mogu stvoriti kratkotrajne padove u brzini interneta ako se nalaze preblizu rutera ili laptopa na kome radite.

6. Novogodišnje lampice

Zvuči bizarno, ali je naučno dokazano. Novogodišnje LED lampice emituju elektromagnetno polje koje može drastično da uspori internet. Ako ruter stavite odmah pored jelke okićene stotinama lampica, praznični filmovi će garantovano seckati.