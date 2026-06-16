Bokser Miloš Stojanović Tigar, partner voditeljke Jovane Jeremić, prvi put je govorio o svom poslovnom poduhvatu u Crnoj Gori.

Tigar se trenutno priprema za boks meč zakazan za 20. jun, zbog čega boravi van Srbije, a prema nezvaničnim navodima, društvo mu pravi i upravo njegova lepša polovina.

Iako je poznat kao povučen i posvećen sportu, ovoga puta je otvoreno govorio o svom poslovnom uspehu i detaljima iz privatnog života.

Biznis u Beogradu i način na koji ostvaruje prihode

Otkrio je da je pre deset godina izgradio hotel u Crnoj Gori, koji je nazvao po svom ocu i koji danas važi za jedan od poznatijih u tom području.

- U Crnoj Gori sam pre deset godina sagradio divan hotel i dao mu ime po ocu. Pozivam te da mi budeš gost kad god budeš imao vremena. Hotel ima 4.000 kvadratnih metara, kategorisan je sa četiri zvezdice i nalazi se na svega 100 metara od mora. Pored toga, u Beogradu posedujem restoran i pekaru koje izdajem. Planirao sam da se aktivno bavim tim poslovima, ali zbog sportskih obaveza, intenzivnih treninga i načina života koji vodim, odlučio sam da ih trenutno iznajmljujem - rekao je Tigar u emisiji Kristijana Golubovića.

Spekulacije o Jovaninom boravku na njegovoj lokaciji tokom priprema

Podsetimo, Jovana Jeremić se nedavno oglasila sa nepoznate lokacije, noseći kačket sa imenom Miloša Stojanovića Tigra, što je dodatno podgrejalo spekulacije da se nalazi uz njega tokom priprema za predstojeći meč.



