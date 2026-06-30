Marija Egelja može se pohvaliti životom kakav je oduvek želela.

Ovoga puta, oglasila se na svom Instagramu i emotivnom objavom sumirala najlepše trenutke tokom 2025.godine.

-Najsrećnija godina u mom životu, jer smo dobili drugog sina, posle 2022. kada sam prvi put postala mama - napisala je Marija, ne krijući koliko je ispunjena i zahvalna.

Podsetimo, voditeljka je nekada bila verena za šesnaest godina starijeg trenera Ljubišu Rankovića, međutim, umesto svadbenih zvona usledio je raskid.

Ipak, ubrzo je sreću pronašla pored biznismena Aleksandra Dabića sa kojim je dobila dva sina. Ipak, ubrzo je sreću pronašla pored zgodnog biznismena Aleksandra Dabića sa kojim je dobila dva sina.

Priznaje da na svu sreću nema mučnine niti tegobe sa kojima se mnoge buduće majke suočavaju. Ipak, priznaje da oseća promene u temperamentu.

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