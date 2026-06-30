Predsednik Vučić komentarisao je objavu KRIK-a da je navodno Slaviša Kokeza angažovao kriminalce da prebiju Nemanju Vidića, ali i to da se u istoj objavi pominje on kao i njegov brat Andrej koji su sa navijačima branili Vidića.

- Da moj brat baš bude veliki fan Nemanje Vidića, ne bih rekao. Ne znam šta bih vam rekao, valjda ste hteli da mi pohvalite porodicu po prvi put. Pošto ste mi kriminalizovali porodicu sve vreme, pa ste sad hteli da mi kažete kako mi je brat fin, pa je štitio Nemanju Vidića zbog ne znam čega - poručio je Vučić.

- Ali hvala vam za pohvale članovima moje porodice, od N1 to nisam očekivao, od Krika još manje. Ja se svoje prošlosti ne stidim. Uvek sam voleo sport, neko vreme ludovao mladost, za to plaćao cenu kakva je trebala, ne jednom bio privođen kao mladić. Nemam šta da krijem od naroda, kao što nisam nikad ni krio. Nikada dinara nisam ukrao, nikada nisam uzeo, i veoma verno služim svojoj otadžbini Srbiji, što ću nastaviti da radim - zaključio je predsednik Vučić.

BONUS VIDEO