Supruga pevača Dado Polumenta, Ivona Polumenta, pre dva dana porodila se i na svet donela sina, kojem su ponosni roditelji dali ime Isak.

Ivona je danas napustila porodilište, a po dolasku u porodični dom u Novom Sadu dočekalo ju je posebno iznenađenje koje su joj priredili suprug i ćerkice.

Ivona Polumenta napustila porodilište i stigla u porodični dom

Na svom Instagram profilu objavila je fotografije nastale po povratku kući.

Dado se zajedno sa njihovim ćerkama potrudio da pripremi svečani doček, pa je prostoriju ukrasio belim balonima. Na najvećem balonu bilo je ispisano ime njihovog sina, Isak.

Emotivne scene iz doma Polumente

Ponosni roditelji pozirali su u belim odevnim kombinacijama, držeći naslednika u naručju.

- Dobrodošao kući, sine - napisala je Ivona uz fotografije.

Isak Polumenta - značenje imena

Uz prvu zajedničku fotografiju sa sinom objavila je i emotivnu poruku:

- Isak Polumenta. 28.06.2026. u 23.40. Hvala ti, Bože. Hvala najboljima na svetu - napisala je srećna majka.

Mnogima je pažnju privuklo ime koje su odabrali za dečaka. Isak je jedno od najstarijih imena, poreklom iz hebrejskog jezika, nastalo od reči Jicak (Yitzhak). Njegovo značenje prevodi se kao "on će se smejati" ili "neka se raduje".

Potom je obelodanila još jednu fotografiju na kojoj sina drži na grudima i zahvalila se svima koji su joj uputili čestitke i lepe želje.

- Dragi ljudi, nemam reči kojima bih vam se zahvalila na svim lepim porukama i željama koje mi šaljete. Neka vam se sve to u životu vrati trostruko. Mi smo dobro, sve je prošlo kako treba, brzo i lako, Bogu hvala. Uživamo u ovim trenucima, emocijama, mirisima, pogledima i radosti. Nemojte mi zameriti ako ne odgovorim odmah. Šaljem vam mnogo ljubavi - napisala je Ivona.