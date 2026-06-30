Pomoć za tri miliona ljudi! Svi detalji Vučićevog paketa ekonomskih mera

600 miliona evra je vrednost paketa

20.000-35.000 dinara će dobiti svaki penzioner

25.000 dinara za primaoce socijalne pomoći i dečjeg dodatka (po detetu)

10.000 dinara će dobiti borci

742 leka će pojeftiniti

30.000 vaučera po 10.000 dinara

1.000 dinara dodatni popust na račun za struju

----------------

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje za jul: Kratko osveženje, pa preko 40 stepeni

Od danas pljuskovi i osveženje, u trećoj dekadi jula predviđa se dodatno jačanje toplotnog talasa

---------------



Horor na putu u Austriji! Plinska boca ranila sedam Srba

Kamiondžije iz Srbije povređene u stravičnoj eksploziji plinske boce na aerodromu kod Linca dok su u prikolici spremali ručak

------------------

Novi vetrovi u Nemačkoj! Opozicija traži okretanje Moskvi

Liderka AfD Alis Vajdel kritikovala je energetsku zavisnost od SAD

----------------

Hapšenje zbog ubistva u Kumodražu: Pali Rožajci koji su prevezli ubice

---------------

Milica Pavlović: Pozajmljivala sam pare