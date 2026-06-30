Pomoć za tri miliona ljudi! Svi detalji Vučićevog paketa ekonomskih mera
600 miliona evra je vrednost paketa
20.000-35.000 dinara će dobiti svaki penzioner
25.000 dinara za primaoce socijalne pomoći i dečjeg dodatka (po detetu)
10.000 dinara će dobiti borci
742 leka će pojeftiniti
30.000 vaučera po 10.000 dinara
1.000 dinara dodatni popust na račun za struju
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Meteorolog Ivan Ristić najavljuje za jul: Kratko osveženje, pa preko 40 stepeni
Od danas pljuskovi i osveženje, u trećoj dekadi jula predviđa se dodatno jačanje toplotnog talasa
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Horor na putu u Austriji! Plinska boca ranila sedam Srba
Kamiondžije iz Srbije povređene u stravičnoj eksploziji plinske boce na aerodromu kod Linca dok su u prikolici spremali ručak
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Novi vetrovi u Nemačkoj! Opozicija traži okretanje Moskvi
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