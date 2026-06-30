Voditeljka Nataša Pavlović (51), koju publika poznaje kroz emisiju "Praktična žena", retko prikazuje detalje iz privatnog života, ali je sada napravila presedan,

Pratiocima je pokazala emotivne trenutke sa aerodroma, gde je ispratila sina na put.

Nataša Pavlović nije mogla da sakrije emocije dok se rastajala od naslednika koji je krenuo na svoje prvo samostalno putovanje preko okeana.

– Tipična balkanska mama koja je ispratila sina na prvo samostalno putovanje preko okeana – napisala je voditeljka u opisu videa dok je lila suze, a sin ju je grlio.

"Tako to valjda ide"

Kako bi joj ovaj emotivni rastanak pao malo lakše, pobrinuli su se mlađi sin i njen suprug, poznati producent Predrag Pavlović.

– Srećom, tu je junior kao melem, i ćale koji snima i zafrkava. Tako to valjda ide, da su nam živi i zdravi – dodala je Praktična žena.

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