Samo mesec dana nakon što je pesmom „Bangaranga“ postala najtraženije ime evropske pop scene, bugarska pevačica i pobednica na Evroviziji, Dara, održala je svoj prvi nastup pred publikom u Srbiji.

Ipak, ono što se dešavalo iza kulisa, još je zanimljivije, a tek sada, tri dana nakon njenog nastupa postalo je poznato javnosti.

Dugogodišnji saradnik Milice Pavlović i član tima festivala Music week rešio je da Dari pokaže novi spot regionalne pop zvezde za pesmu "Caka" koja je uveliko osvojila region i ušla u trending na jutjub platformi zajedno sa pesmama "Ej ti moja" i "Ti me nerviraš" i "Veze bez veze".

Dara nije mogla da veruje da je neko sa ovih prostora uspeo da snimi filmske scene kakve imamo u ekranizaciji naslovne numere sa Pavlovićkinog novog muzičkog projekta, pa je u jednom trenutku prokomentarisala:

-Da li je ovo jedan spot za ceo album?

Kada je dobila odgovor da je u pitanju ekranizacija samo jedne numere, ostala je u šoku.

-Milica je potrošila ovoliko novca za samo jedan spot??? O, bože - rekla je Dara i prekrila lice rukom jer nije mogla da veruje da postoji neko sa naših prostora ko toliko ulaže u karijeru.

Kada je u daljem razgovoru saznala da se Milica nikada nije prijavila na Izbor za pesmu Evrovizije, dodatno se iznenadila, jer kako je rekla, velika zvezda kao što je ona, koja ima svetske ideje, mora predstavljati svoju zemlju.

-Ona ima tako veliku viziju. Milica mora da ide na Evroviziju" - rekla je Dara, a onda se pop zvezdi obratila na bugarskom:

-Zašto sediš u Beogradu, ajde, pokreni se. Prijavi se - rekla je Dara direktno u kameru.

Osim toga, Milica se pojavila na zatvaranju Music weeka gde je skrenula posebnu pažnju svojim izgledom, ali i činjenicom da je pružila podršku Teodori Džehverović, te joj poželela da nas 2027. predstavlja na Evroviziji.

Ono što je posebno privuklo izazvalo reakciju među korisnicima društvenih mreža jeste činjenica da je pop zvezda sve vreme deci iz publike delila vodu kako bi se hidrirali usled velikih vrućina, a ovaj njen gest oduševio je kako njene fanove, tako i sve one koji su na mrežama pogledali snimak koji je javnosti nepoznata osoba objavila na mreži X.

Podsetimo, regionalna pop zvezda Milica Pavlović pomrsila je konce na muzičkoj sceni Srbije kada je pre samo pet dana objavila šesti studijski album nesvakidašnjeg naziva "Caka" koji je izašao pod etiketom Senorita music - izdavačke kuće ove mlade pevačice.

Zanimljivo je to da je na šestom po redu projektu mlade pevačice radilo čak osam autora, među kojima je svetska zvezda, grčki kompozitor i producent Fivos, koji je uradio većinski deo albuma, a koji je veliki prijatelj mlade pevačice.

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