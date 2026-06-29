Nezapamćen skandal zabeležen je na skupu blokadera u Kraljevu, kada je jedna studentkinja koja se obratila na skupu - negirala postojanje države Srbije!

"Vlasti takozvane Republike Srbije" - rekla je blokaderka na skupu.

Ovo je danas tokom predstavljanja mera prokomentarisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On se tokom obraćanja zapitao da li Srbiju treba da vodi student koji kaže "takozvana Srbija".

- I da niko ne kaže izvinite! Sram vas bilo! Pa to bukvalno ni Kurti nikada nije rekao! I ćutite, ne reagujete!

Podsetimo, o ovom incidentu Alo! je prvi pisao. Naime, blokaderi su otišli korak dalje! Umesto da na svakom mestu negiraju lažnu državu Kosovo, što bi morali po zakonima naše zemlje, oni negiraju - Srbiju!

Sve je jasno! I za koga rade, i sa kojim ciljem. Ovo je sramota koja će ostati upamćena!