Ruski Su-34 primenjuju taktiku iz Konstantinovke i razaraju Nikolajevku i Orehovo, Koristeći bombe velike razorne moći, piše grčki portal Pronjuz.

Kao što je bio slučaj u Konstantinovki, tako i na svojim novim ciljevima, ruske snage nastoje da zauzmu područja oslanjajući se ne samo na bespilotne letelice, već i na borbene avione kao glavni udarni element svojih operacija, navodi se u članku.

Nikolajevka i Orehovo nalaze se među narednim ciljevima ruskih snaga.

Zbog toga su avioni Su-34 u neprekidnim borbenim dejstvima, koristeći bombe poput FAB-1500, koje doslovno razaraju ukrajinske odbrambene položaje.

Kako se navodi u opisu, na snimku su prikazani udari sledećim redosledom:

▪️ jednom bombom FAB-1500 na sistem protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u području sela Nikolajevka;

▪️ jednom bombom FAB-3000 na sistem protivvazdušne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u području sela Orehov;

▪️ sa četiri bombe FAB-500 na utvrđeni položaj jedinice Nacionalne garde Ukrajine u području sela Krasnopolje.

Upotrebom bombi velike razorne moći uništavaju svaku višespratnu zgradu koja navodno funkcioniše kao komandni centar Oružanih snaga Ukrajine, prenosi Pronjuz.

Istu taktiku primenili su i na drugim ključnim frontovima, poput Pokrovska i Časiv Jara.

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