Sin pevača Miroslava Ilića, Devin Antonović, uživao je na večeri sa velikom zvezdom, pevačicom Lepom Brenom.



Njihovo druženje zabeležila je Devinova majka, inače bliska prijateljica slavne pevačice, Mirjana Antonović, koja je ovaj lep trenutak objavila na svom Instagram profilu.

Na fotografiji se vidi da Devin i Brena uživaju, a u jednom momentu su čak i nazdravili čašama belog vina, a ispred njih stajala kibla sa dobro ohlađenin vinom.

Lepa Brena je za ovu priliku odabrala belu košulju, dok su aksesoari poput šešira i naočara krasili njen stajling.

Za razliku od nje, Devin se odlučio za opuštenu dnevnu kombinaciju - roze majicu na kragnu i bele bermude.

"Brena je ugostila Mirjanu"

Podsetimo, na jednom suđenju, pevačica Lepa Brena je pružala podršku Mirjani Antonović.

- Brena je ugostila Mirjanu kad je došla u Beograd povodom suđenja sa Ilićem. Ona je odavno svim srcem uz nju i želi da pravdu istera do kraja. Brena je svesna koliko je Mirjani sve ovo oko suđenja sa Miroslavom stresno, pa se potrudila da maksimalno uživa dok je kod nje u domu - pričao je izvor za Blic tada.

- U svom domu na Bežanijskoj kosi Brena je posle ročišta napravila veliko okupljanje njima dragih ljudi, koji su se opustili uz vino i bogatu gozbu. Svega je bilo na pretek, a Mirjana je bila ganuta Breninim gestom. Pevačica ju je častila sa nekoliko paketa srpskih specijaliteta, koji Mirjani u Kanadi nedostaju - dodao je isti izvor.

Brak sa bogatim biznismenom

Podsetimo, pre nego što je započela ljubavnu aferu sa Ilićem, Mirjana Antonović bila je udata za imućnog biznismena koji je vodio kompaniju za prodaju luksuznog krzna.

U tom braku dobili su ćerku Dianu. Iako je brak u početku delovao stabilno, par se vremenom razišao. Mirjana je kasnije govorila da je odnos bio opterećen velikom posesivnošću sa suprugove strane, zbog čega su odlučili da krenu različitim putevima.

Proces razvoda trajao je duže vreme, a upravo u tom periodu Mirjana je upoznala Miroslava Ilića, sa kojim je dobila sina. Dečaku je u početku bilo namenjeno ime Kristijan.

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