Pevačica Nada Obrić pre više od dve i po decenije dobila je na poklon majmuna Zvrleta, kojem je bila izuzetno privržena.

Njihova neraskidiva veza trajala je sve do njegove tragične smrti, o kojoj je svojevremeno emotivno govorila.

U intervjuu koji je dala 2017. godine, Nada se prisetila brojnih dogodovština sa svojim neobičnim ljubimcem, ali i tragedije koja ju je duboko pogodila.

- Pre dvadesetak godina, dok sam još bila u braku sa drugim mužem, od prijatelja sam dobila na poklon malog majmuna, starog svega nekoliko meseci. Toliko sam se vezala za njega da je to bilo neverovatno. Vodila sam ga svuda sa sobom, čak i na nastupe. Zvao se Zvrle i bio je prava duša, samo što nije umeo da govori. Noću je boravio u servisu za automobile koji je moj tadašnji muž držao - ispričala je Nada.

Potresna ispovest Nade Obrić o gubitku ljubimca

Kako je otkrila, upravo je boravak u servisu doveo do njegove prerane smrti.

- Bio je veoma vezan za mene i nikada ga neću prežaliti. Sa samo četiri godine tragično je nastradao, kao da je namerno sebi oduzeo život, jer je uradio nešto što nikada ranije nije pokušao. Otvorio je čep od akumulatora, napio se kiseline i preminuo na licu mesta. Jao, kakva je to tuga bila u našem domu. Ožalila sam ga kao ljudsko biće – rekla je pevačica sa setom.

Krao novac mušterijama i pravio haos u servisu

Pored tuge koju je ostavio za sobom, Zvrle je bio poznat i po nestašlucima koji su često izazivali smešne, ali i neprijatne situacije.

- Sa njim sam doživela bezbroj avantura. Sećam se jednog koncerta na stadionu, kada sam ga povela sa sobom. Nikako nisam mogla da ga odvojim od sebe. Iako je već počeo foršpil i trebalo je da izađem na binu, borila sam se s njim. Na kraju sam nekako uspela da se izmigoljim, ali me je tokom te borbe upiškio, pa sam pred publiku izašla u mokroj haljini. Kada sam završavala nastup, Zvrle je skočio ispred mene i ceo stadion ga je ugledao. Publika mu je aplaudirala, a Mitar Mirić, koji je potom izašao na binu, ostao je u drugom planu jer su svi gledali samo u majmuna - prisetila se Nada.

Posebna veza koja nije zaboravljena

Otkrila je i da je Zvrle imao neobične navike, naročito kada je hrana u pitanju.

- Voleo je da jede gotovo sve, a najviše kašice za bebe, voće i sokove. Međutim, imao je jednu manu – krao je novac od mušterija koje su dolazile u servis. Čim primeti da neko ima novac u džepu ili pantalonama, već bi ga zgrabio. U ustima je imao nešto poput džepa u koji je odlagao sve što uzme, pa bi kasnije, kada se oseti sigurnim, to izvadio i razgledao - ispričala je pevačica.

Zbog njegovih nestašluka često su nastajale neprijatne situacije.

- Bilo je toliko problema zbog njegovih krađa da je to bilo neverovatno. Nekoliko puta policija je, po prijavi mušterija, dolazila u servis i pretresala radnike, a pravi "lopov" bio je Zvrle. Imao je još jednu zanimljivu osobinu, nije podnosio pijane ljude, ali ni strance. Čim bi osetio alkohol, odmah bi se bekeljio pijanima, a strancima je znao namerno da spusti haubu ili šajbnu dok razgledaju motor ili akumulator – ispričala je Nada.

Posebno emotivno se seća jedne Nove godine, kada je zbog poslovnih obaveza bila daleko od svog ljubimca.

- Jedne Nove godine čuvala ga je moja drugarica, dok sam ja sa mužem bila na turneji u Australiji. Kako se približavala ponoć, na televiziji je emitovana moja pesma. Kada me je video na ekranu, toliko se uznemirio da je umalo razbio televizor. Grlio ga je i mazio, kao da pokušava da dođe do mene - ispričala je Nada, prenose domaći mediji.