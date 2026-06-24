Voditeljka Jovana Jeremić otputovala je iz Srbije na kratki odmor, koji provodi na luksuznoj destinaciji u društvu emotivnog partnera Miloša Stojanovića Tigra.

Par je najpre zajedno doputovao avionom, a tokom leta razmenjivali su nežnosti i bili u zagrljaju, dok je Jovana sve vreme bila raspoložena i nasmejana, a na ruci joj je primetan skupoceni zlatni sat.

Zagrljaji i romantični momenti sa Milošem Stojanovićem Tigrom

Po dolasku na ekskluzivnu lokaciju, koju za sada nije otkrila javnosti, voditeljka je objavila i fotografiju sa plaže.

Na objavi se vidi kako uživa u društvu svoje jače polovine, koji je bio bez majice, dok je ona odabrala bikini neobičnog dizajna koji je privukao pažnju pratilaca.

- Večna ljubav sa mojim tigrom. Hvala Bogu na svemu -napisala je Jeremićeva uz fotografiju.

Jovana prvi put otvoreno o životnoj promeni i odmoru

Voditeljka je nedavno istakla da po prvi put u životu pravi pauzu kako bi putovala, naglasivši da je do sada bila potpuno posvećena karijeri.

- Letnje telo je spremno. Neću otkriti gde letujem, to je tajna, ali putujem na više destinacija, neću spojiti sedam dana u Srbiji. Prvi put u životu počinjem da živim i odlazim na luksuzna putovanja. Do 35. godine nisam putovala na takav način, sada krećem da uživam i, kako kažem, da se “bahatim”, jer je život jedan. Nakon smrti oca shvatila sam koliko je život prolazan - istakla je Jovana.

Nova faza života

Dodala je i da želi da promeni životni ritam i više uživa u svakodnevici.

- Bila sam rob karijere i sve sam podredila poslu. Tek nakon gubitka oca shvatila sam da ne želim više da živim na taj način. Ne želim da budem rob ničega, već da radim, ali i da uživam. Ako se ne napravi balans, čovek može da se nađe u ozbiljnim problemima, pa čak i zdravstvenim. Zato sam odlučila da promenim svoj život - konstatovala je potom.

Otkrila je i da je po prvi put u životu bukirala odmor uz pomoć urednika, priznajući da ranije nije ni imala naviku da planira odmore.

- Prvi put sam pisala reč "odmor" i pitala urednika kako se to uopšte radi?! Nasmejao se jer mu je bilo neverovatno da to ranije nisam radila. Sada prvi put idem na kraći odmor, svega nekoliko dana, jer i dalje radim vikendom - zaključila je za Blic.