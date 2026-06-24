Voditeljka Jovana Jeremić napustila je Srbiju i otputovala na luksuznu egzotičnu destinaciju u društvu svog emotivnog partnera Miloša Stojanovića, poznatijeg pod nadimkom Tigar.

Na društvenim mrežama objavio je fotografije sa plaže, na kojima pozira u kupaćem kostimu, ističući svoju atletsku građu.

Dečko Jovane Jeremić pokazao izvajano telo na luksuznom odmoru Boravak na egzotičnoj destinaciji par je iskoristio za odmor i opuštanje, a njihove zajedničke objave, na kojima se vide zagrljaji i nežnosti dok Jovana nosi atraktivan bikini neobičnog kroja i skupoceni zlatni sat, privukle su veliku pažnju javnosti, dok voditeljka i dalje ne otkriva tačnu lokaciju odmora na koju su doputovali avionom.

- Večna ljubav sa mojim Tigrom. Hvala Bogu na svemu - napisala je ona uz jednu od objava.

Prvi put u životu tražila godišnji odmor

Voditeljka je nedavno istakla da je ovo njeno prvo luksuzno putovanje, kao i da je nakon porodične tragedije odlučila da promeni životne prioritete i više vremena posveti sebi.

- Bila sam rob karijere do 35. godine. Sve što sam radila ulagalo se u posao. Tek nakon što sam sahranila oca shvatila sam da ne želim više tako da živim. Odlučila sam da promenim odnos prema životu i da sebi dam priliku da uživam. Verovali ili ne, ove godine sam prvi put u životu tražila godišnji odmor. Čak sam pozvala urednika da ga pitam kako se pravilno piše zahtev za odmor, jer to nikada ranije nisam radila - ispričala je iskreno.

Dodala je da u budućnosti planira da posećuje ekskluzivne svetske destinacije na kojima su nekada letovale velike zvezde poput Monike Beluči i Sofije Loren.

Jovana i Tigar uživaju na egzotičnoj destinaciji

Tokom zajedničkog odmora, Miloš se trudi svojoj lepšoj polovini svaki trenutak učini posebnim, a voditeljka ne krije koliko joj njegova podrška znači.

- On je čovek koji me zaista čuva kao malo vode na dlanu. Nijedan muškarac me nikada nije toliko poštovao, cenio i vrednovao. Pokazao mi je koliko zapravo vredim. Upravo zahvaljujući ovoj vezi stekla sam samopouzdanje koje danas smatram neuništivim - priznala je za Blic.

Njihova ljubavna priča i dalje privlači veliku pažnju javnosti, dok par redovno sa pratiocima prikazuje trenutke sa zajedničkih putovanja i uživanja.