Voditeljka Jovana Jeremić napustila je Srbiju i otputovala na luksuznu egzotičnu destinaciju u društvu svog emotivnog partnera Miloša Stojanovića, poznatijeg pod nadimkom Tigar.
Na društvenim mrežama objavio je fotografije sa plaže, na kojima pozira u kupaćem kostimu, ističući svoju atletsku građu.
- Večna ljubav sa mojim Tigrom. Hvala Bogu na svemu - napisala je ona uz jednu od objava.
Prvi put u životu tražila godišnji odmor
Voditeljka je nedavno istakla da je ovo njeno prvo luksuzno putovanje, kao i da je nakon porodične tragedije odlučila da promeni životne prioritete i više vremena posveti sebi.
- Bila sam rob karijere do 35. godine. Sve što sam radila ulagalo se u posao. Tek nakon što sam sahranila oca shvatila sam da ne želim više tako da živim. Odlučila sam da promenim odnos prema životu i da sebi dam priliku da uživam. Verovali ili ne, ove godine sam prvi put u životu tražila godišnji odmor. Čak sam pozvala urednika da ga pitam kako se pravilno piše zahtev za odmor, jer to nikada ranije nisam radila - ispričala je iskreno.
Dodala je da u budućnosti planira da posećuje ekskluzivne svetske destinacije na kojima su nekada letovale velike zvezde poput Monike Beluči i Sofije Loren.
Jovana i Tigar uživaju na egzotičnoj destinaciji
Tokom zajedničkog odmora, Miloš se trudi svojoj lepšoj polovini svaki trenutak učini posebnim, a voditeljka ne krije koliko joj njegova podrška znači.
- On je čovek koji me zaista čuva kao malo vode na dlanu. Nijedan muškarac me nikada nije toliko poštovao, cenio i vrednovao. Pokazao mi je koliko zapravo vredim. Upravo zahvaljujući ovoj vezi stekla sam samopouzdanje koje danas smatram neuništivim - priznala je za Blic.
Njihova ljubavna priča i dalje privlači veliku pažnju javnosti, dok par redovno sa pratiocima prikazuje trenutke sa zajedničkih putovanja i uživanja.
Komentari (0)