Voditeljka Jovana Jeremić trenutno uživa na odmoru u Italiji, ali za nju očigledno ne postoji pauza kada je u pitanju briga o sopstvenom telu i izgledu.

Njen partner, Miloš Stojanović Tigar, odlučio je da svoju izabranicu prati u stopu, a jedan njegov tajni snimak sa letovanja potpuno je iznenadio javnost.

Iako je većina ljudi na odmoru sklona maksimalnom opuštanju, Jovana Jeremić je još jednom dokazala zašto je poznata kao neko ko vodi strogo zdrav način života i ko redovno trenira.

Ovoga puta ona je svoj boravak u Italiji iskoristila kako bi se dodatno posvetila fizičkoj formi, a jedan njen potez u toku noći ostavio je u čudu čak i njenog dečka.

Naime, Miloš Stojanović Tigar krišom je snimao voditeljku i javno pokazao šta ona zapravo radi usred noći na moru. Na snimku se jasno vidi kako Jovana, na plaži na kojoj nije bilo apsolutno nikoga, odlazi pravo u vodu kako bi noću plivala.

"Ne zna da je snimam"

Tigar nije mogao da sakrije svoje čuđenje ovom situacijom, pa je u dahu prepričao neverovatan tempo svoje devojke.

– Jovana je izašla posle treninga da odradi full trening, kako je rekla. Hoće da pliva u 9 uveče, danas je prepuna snage, inače ne zna da je snimam – objašnjavao je Miloš dok je iz prikrajka snimao voditeljku kako ide na plažu.

Ono što je posebno frapiralo njenog partnera jeste činjenica da je Jovana neposredno pre noćnog kupanja već imala iscrpljujuću fizičku aktivnost.

– Ljudi, Jovana je trenirala sat vremena, odmah kako je došla obukla je kupaći kostim i ušla u more – komentarisao je iznenađeni Tigar.

Da je voditeljka nezaustavljiva kada je u pitanju sport i rekreacija, potvrdio je Miloš otkrivši podatak o njenom neverovatnom naporu tokom odmora.

– Ovo joj je treći trening u nepunih 24 sata. Ne znam odakle ovoj devojci ovoliko energije, ovo je žena monstrum, čudo od žene – govorio je potpuno zapanjeni Miloš Stojanović Tigar.

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