- Verenicama muškaraca koje nemaju svoju profesiju, takođe ime i prezime, već su samo verenice svojih muškaraca, a ne ličnosti same za sebe, neću davati publicitet. Ne znam ko je osoba niti me dotična interesuje. Najvažnije je da se čoveku pomogne da pronađe svoju decu i ja uveliko radim na tome. Dok drugi pričaju o meni, a znate onu staru „Miševi često zbore o lavu, miševi tuđe živote vode. Al su bez daha od svoga straha. Lava ne vole. Ali mu se dive. I miš nikada neće da prizna kako se lavu iskreno divi. Miš sanja često slavu i presto. Al gricka, šuška i tako živi. Pričaju kako poznaju lava i da su jači, bezbrižno leže, ali čim se lavu pojavi glava nastane tajac, pa se razbeže. Spori, a misle kako su brzi, u svojoj zlobi miševi trunu, neko je rođen samo da mrzi, a neko rođen da nosi krunu“ - izrecitovala je voditeljka pesmicu Nedeljka Popadića.

"Isfrustrirana je, neka ide kod psihijatra"

Jeremićeva se tu nije zaustavila, te je u okviru svog izlaganja spomenula i Slobinu prvu suprugu Kristinu Kiju Kockar.

- Još nešto. Ako već traži popularnost, neka se ugleda na Slobinu prvu ženu Kiju Kockar koja ima ime i prezime za razliku od nje i javna je ličnost u odnosu na nju, a ako pak ima kompleks niže vrednosti u odnosu na Kiju, jer je njena senka, neka ide kod psihijatra. Veliki pozdrav od male koja čini čuda. Nisam joj ja kriva što je u Kijinoj senci, pa frustracije leči na drugim uspešnim i ostvarenim ženama koje imaju ime i prezime i nisu ničije verenice nego ličnosti za sebe. U ovom slučaju se kaže "on je muž Jovane Jeremić", a ne obrnuto "verenica Slobe Radanovića" - rekla je ona tada.

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