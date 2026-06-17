Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostio je holivudsku glumicu Ketrin Zitu Džouns prilikom njene posete Beogradu.

- Imao sam izuzetno zadovoljstvo da ugostim jednu od najvećih holivudskih zvezda Ketrin Zitu Džouns, glumicu koja je i čuvenom Zorou uzela deo slave - napisao je on na Instagramu.

- Posebno me raduje što Srbija i Beograd postaju sve prepoznatljiviji na mapi svetske filmske industrije. Sve više producenata, reditelja i glumaca otkriva ono što mi odavno znamo – da naša zemlja nudi vrhunske lokacije, talentovane ljude i gostoprimstvo koje se dugo pamti.

- Ako se po jutru dan poznaje, uskoro će u Beogradu biti podjednako verovatno da sretnete holivudsku zvezdu kao i komšiju iz kraja - dodao je predsednik Vučić.