Pevačica Marina Cvetković, poznatija kao Mahrina, je otkrila da se nalazi u bolnici, a sada je progovorila o svom stanju.

Kako je ispričala, lekari su morali da joj zamene stent koji joj je ugrađen nakon prethodne operacije.

- Imala sam istu operaciju kao prošli put, doktori su morali da mi zamene stent. Bili su uski ti neki kanali, kamen se zadržavao i pritiskao bubreg, pa smo morali to da regulišemo i stavili smo drugi. Dobro sam, oporavljam se polako. Dakle, stavljen je drugi stent i sada bi trebalo da sve bude u redu. Biće nadam se to sve kako treba - objasnila je Mahrina.

Ugrađen joj stent

Podsetimo, Marina Cvetković (29) je u maju ove godine hitno je operisana u Beogradu nakon što joj je pozlilo na odmoru. Njoj su lekari ugradili stent u bubreg.

Naime, odmor na Kipru Mahrini su prekinuli nesnosni bolovi u leđima i visoka temperatura, zbog čega je odmah zatražila medicinsku pomoć.

Lekari na Kipru su tada odmah shvatili da je pevačici zbog kamena u bubregu neophodna hitna operacija zbog čega se pod analgeticima vratila u Srbiju.

Pevačica je tada operisana u KBC "Zvezdara" i uspešno se oporavila od intervencije.

Alo/Blic

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