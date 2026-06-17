Pevačica Milica Pavlović je otkrila da ima novog člana porodice!

U pitanju je kućni ljubimac, pas po imenu Rue čije je fotorgafije Milica objavila na svom Instagram profilu.

Pevačica nije krila da joj je štene odmah ušlo pod kožu, te je uz fotke ostavila i emotivan opis.

- I tako… U moj život uđe jedno malo biće i promeni ga zauvek. Ona ne traži ništa osim malo moje pažnje i ljubavi, ali zato, suprotno od realnosti koju živimo, zauzvrat daje ono najvrednije, a to je iskrena, čista i bezuslovna ljubav. Saputnice duše moje, tiha čuvarice svih mojih radosti i suza, hvala sto si tu… Rue - napisala je Milica uz emotikone srca.

"RTS neće dati da Milica ode na Evroviziju"

Podsetimo, nakon što su pevačice Milica Pavlović i Tea Tairović nedavno izrazile želju da se naredne godine prijave na festival "Pesma za Evroviziju" (PZE), njihov kolega Željko Šašić oštro je reagovao, poručivši im da se ne nadaju da će ikada predstavljati Srbiju na Evroviziji.

Željko Šašić je istakao da smatra da RTS neće dozvoliti da učesnice muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" odnesu pobedu na ovom festivalu.

- Ne, ne, ne. "Zvezde Granda" sto posto neće ići. U RTS-u postoji drugačiji žiri i drugačiji kriterijumi. Neka se ne pale i ne zanosе previše, već su mnogo dobile s obzirom na karijere koje imaju. Zaslužujem da idem na Evroviziju, pevam bolje od svih njih, pa zašto ne bih išao? – zapitao se Željko za Svetski radio i dodao:

- Evo, ja ću da idem. Znam engleski, znam nemački… Milica i Tea sigurno ne idu, ne palite se – izričit je bio Šašić.

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