Ruška Jakić je nedavno, gostujući u emsiji "Magazin In", šokirala brojne gledaoce.

Usred emisije Ruška je otkopčala pantalone i pokazala donji veš.

Razlog ovom njenom potezu je želja da svi pročitaju šta njoj piše na vešu.

Na crnim gaćicama voditeljke pisalo je na engleskom jeziku "ljubav".

Inače, Ruška Jakić često je znala svojim izjavama i potezima da iznenadi.

- Doživela sam smrt pre nego što sam zakoračila u život. Kada sam imala godinu dana upala sam u vrelu vodu i majka se molila da me nema, da se više ne mučim. Ali Bog je želeo da živim. Moj zadatak je da kroz svoj život pomažem ljudima. Sve se završilo fantastično, čak nemam ni ožiljke – ispričala je voditeljka svojevremeno u emisiji „Premijera - Vikend Specijal”.

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