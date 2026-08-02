Pevačica Katarina Grujić našla se na meti žestokih komentara na društvenim mrežama nakon što je snimak sa jedne proslave počeo masovno da se deli, a sve je pokrenuo njen uzvik "Srbija pobeđuje" tokom izvođenja numere "Idem preko zemlje Srbije".



Naime, pevačica se našla se na udaru blokaderske mržnje samo zato što voli i poštuje svoju zemlju i nema problem da to javno i kaže, a narod je odmah stao u njenu odbranu.

Blokaderski profili na društvenim mrežama, kao i pojedini mediji razapeli su pevačicu samo zato što je na jednom nastupu, tokom izvođenja pesme Vesne Zmijanac "Idem preko zemlje Srbije", uzviknula: "Srbija pobeđuje!"

Upravo te reči biće i slogan liste "Ujedinjena Srbija" na predstojećim izborima.

Čim je snimak postao viralan, usledila je prava lavina negativnih komentara i kampanja mržnje usmerena ka Grujićevoj.

Sa druge strane, veliki broj građana stao je u odbranu pevačice, pitajući se da li je moguće da je ljubav prema sopstvenoj zemlji postala razlog za javni linč. Time su, prema oceni njenih pristalica, blokaderi još jednom pokazali da ne prihvataju drugačije mišljenje i da su spremni da na meti osude bude svako ko ne deli njihove stavove. Na sreću, reč je o manjini – većinska Srbija stala je uz Katarinu Grujić i oštro osudila hajku koja je protiv nje pokrenuta.

"Podrška za Katarinu Grujić!", "Glavu gore, K"

ća! Narod ume da prepozna iskrenost", "Carica, puna podrška, blokaderski lajavci nemoćni", "Bravo za Katarinu! Iskrenost i patriotizam se ne kažnjavaju", još neke su od brojnih poruka podrške koje pristižu na ime pevačice.

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