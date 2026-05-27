Milica Pavlović je na svojim društvenim mrežama objavila snimak koji je privukao ogromnu pažnju javnosti, te uplašio njene brojne fanove.

Snimajući se u potpuno prirodnom izdanju, bez trunke šminke, ležeći na trosedu, Milica je pokazala crvene linije i sveže ogrebotine po svom licu i vratu.

Pre nego što su pratioci stigli da se zapitaju šta se dogodilo, Pavlovićeva je odmah rešila misteriju i pokazala ko stoji iza ovih povreda.

​U pitanju je braon štene Ru koje se bukvalno nije odvajalo od pevačice!

"Šta ćemo sa ovim ogrebotinama po licu?"

Mališan je pun energije skakao po Milici, lizao je i mazio se, te joj tako napravio ogrebotine.

- Pitaju se ljudi što sam crvena i odakle ove ogrebotine. Šta ćemo sa ovim ogrebotinama po licu? Šta ćemo sa ovim noktićima? - pitala je Milica psa.

​"Neću više, a ni manje, Ja nju obožavam!" - napisala je emotivna Milica u opisu videa, uz emotikone psa i srca, jasno stavljajući do znanja da joj ove sitne ogrebotine nimalo ne smetaju.

