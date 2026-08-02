Supruga voditelja Ognjena Amidžića, Mina, odgovarala je na pitanja svojih pratilaca, a jedno od njih glasilo je: "Kakav odnos imaju Ognjenov sin iz prvog braka i vaša zajednička deca?"

Mina je bez dlake na jeziku dala odgovor na intimno pitanje i time stavila tačku na sve glasile o njihovom braku.

-Ognjen nema decu iz prvog braka. Iz drugog braka ima sina koji se odlično slaže sa decom iz trećeg braka - rekla je Mina Amidžić i odgovorom nasmejala sve, ali i prisetila na prvi brak voditelja.

Prvi brak voditelja

Podsećanja radi, javnosti je svakako poznata njegova bivša supruga, manekenka Danijela Dimitrovska, ali ono što je manje poznato jeste i njegov prvi brak sa Milicom Marković. Ognjen i Milica su se upoznali pre dve decenije, u zgradi Pinka, gde su oboje radili. Ona je kasnije napustila informativnu redakciju i zaposlila se u marketingu jedne kompanije.

Amidžić je jednom prilikom ispričao i kako je više puta pokušavao da veri Milicu, ali je na kraju ona zaprosila njega. Gala slavlje se desilo u junu 2006. godine, u manastiru Kaona kod Šapca, a ljubav se ugasila posle četiri godine.

Varnice su sevnule na prvi pogled, a Ognjen je svojevremeno ispričao kako je više puta pokušavao da veri Milicu, ali je na kraju ona zaprosila njega.

U zajedničkom saopštenju naveli su da će ostati prijatelji, ali da svako nastavlja svojim putem, a Milica, ekspert u oblasti komunikacija, danas se retko pojavljuje u javnosti.

Podsetimo, Ognjen i Danijela su u braku bili celu deceniju, a imaju desetogodišnjeg sina Matiju.

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