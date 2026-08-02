Voditeljka Jovana Jeremić slomila se u programu uživo jer se setila svog oca koji je preminuo od raka i apelovala na sve da brinu o svom zdravlju.

Njeni gosti su govorili na temu pojeftinjenja lekova, a ona je tom prilikom istakla da je takođe i preventiva jako bitna i apelovala na sve da idu na redovne preglede. Takođe, zbog teme koja se vodila u emisiji Jovana se rasplakala jer se setila oca koji je preminuo prošle godine.

- Džaba vam i pare i avioni i kamioni, ako se razbolite, ništa vam više neće biti važno. Znam to zbog bolesti svog oca. U tom momentu mi ništa nije bilo važno, osim da se on vrati - rekla je Jovana i slomila se u programu uživo.

- Ovo je emotivno zbog tate, ja se izvinjavam stvarno. Dobro sam, ali svaki put kad se setim... Trudila sam se da mu nabavim lek, ali toga nema kad se čovek razboli od raka, vodite računa o svom zdravlju - dodala je voditeljka.

"Vreme ne leči bol"

Jovana Jeremić je otkrila i da svom ocu nije uspela da nabavi lek, iako je dala sve od sebe.

- Bila sam u Rusiji kada su počele te priče o vakcini za rak, tata me je pitao: "Ćerko, je l možeš da mi nabaviš vakcinu?", a ja to nisam mogla da mu ispunim. Kažu da vreme leči, ali evo verujte mi u programu ne leči ništa - završila je Jovana koja je sve vreme brisala suze.

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