Već godinu i po dana slušamo priču o nekoj "studentskoj listi" kojoj bi bolji naziv bio "fantomska lista" jer niti se zna ko bi im bio nosilac liste, niti ko je na listi a još manje šta je plan i program te izborne liste. Doduše Zeleno-levi front ih je pre neki dan podržao jer "imaju iste programe i ciljeve" pa možemo da pretpostavimo da su plan i program isti kao kod ZLF tj. "Srbi genocidaši, priznanje tzv. Kosova, ukidanje Republike Srpske, sankcije Rusiji" i ostalo iz njihovog repertoara.

No, da stvari sa tom navodnom studentskom listom nisu kako treba vide čak i neki blokaderi.

Tako je poznati blokaderski pisac Siniša Kovačević na društvenoj mreži "Iks" napisao:

"Ne znam ko je na studentskoj listi, znam da prvih stopedeset mesta mora da pripada isključivo studentima. To su budući poslanici, zakonodavci, reformatori. Ostalih sto sa liste mogu da budu značajni, čestiti ljudi sa autoritetom, čija će iskustva i znanja biti dragocena. Jedino tako."

I tu je nastao haos jer su se odmah javili ostali podržavaoci te liste da daju izjave kako studenti ne mogu da stignu da budu i narodni poslanici i da studiraju, što je Kovačević kao bivši narodni poslanik demantovao objašnjenjem da Narodna skupština Republike Srbije ne zaseda 365 dana u godini 24 časa dnevno nego da ukupno ima nekih četrdesetak dana zasedanja. Na tu njegovu opasku odgovora nije bilo.

Zašto nije bilo? Pa zato što tzv. "studentska lista" i ceo taj njihov navodno studentski pokret nema ni 150 studenata. Odavno se zna da su glavni među blokaderima ljudi koji spadaju u kategoriju "davno ispušene političke lule" i koji su propali u raznim strankama i bavili su se politikom decenijama a neki čak i bili u vlasti više od decenije. Može se reći da maske polako padaju. Saznali smo već od ZLF koji je program i plan "fantomske liste" koju kao kukavičije jaje pokušavaju da prodaju građanima pod firmom "studentska lista", sada smo saznali da će na spisku te liste biti propali političari koji pokušavaju da se rebrendiraju kao "novo lice Srbije".

Postavlja se pitanje da li je to njihov bezobrazluk ili stvarno misle da će građani da padnu na te "šibicarske fore" koje pokušavaju da iskoriste?