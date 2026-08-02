Glumači svet ne miri se sa gubitkom Dragiše Milojkovića koji nas je napustio prerano 31. jula u 55. godini života.

Među brojnim kolegama sa njim se oprostila Milica Milša koja je emotivnu poruku ispisala na društvenoj mreži Instagram.

- Dragi Gile... teško mi je da uopšte shvatim da te više nema...živećeš zauvek u našim sećanjima - napisala je glumica na Instagramu.

Dragiša Milojković je član Beogradskog dramskog pozorišta, a publici je poznat i po ulogama u domaćim televizijskim ostvarenjima, među kojima je i serija "Seljaci".



Rođen je u Jagodini 12. maja 1971. godine, a glumu je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi profesora Petra Banićevića.

Tokom karijere ostvario je brojne pozorišne, televizijske i filmske uloge, a osim glume bavio se i pisanjem. Autor je knjige "Ja, moj otac", koju je objavio 2008. godine.

Podsetimo, serija "Seljaci" je domaća humoristička serija koja kroz komediju prikazuje život jedne savremene seoske porodice i brojne situacije proistekle iz našeg mentaliteta.



U središtu priče je porodica Prokić, tri generacije koje žive u selu Treskavica. Tu su stogodišnji deda Mile, njegov sin Jeremija, koji je glava porodice i predsednik sela, supruga Razumenka, kao i njihova deca sa različitim željama i ambicijama. Sin Milutin sanja o odlasku u Pariz, snajka želi da postane pevačica, dok je drugi sin već u Parizu, a ćerka živi u Beogradu. Uloga Milutina je bila baš uloga po kom ćemo pamtiti pokojnog Milojkovića.

Preminuo je poslednjeg dana jula u Kliničkom centru Kragujevac posle kraće bolesti



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