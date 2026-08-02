Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Tvins, oženio se danas. Iako je već decenijama pod budnim okom javnosti, jedan od najvažnijih trenutaka svog života uspeo je da sačuva daleko od kamera i medijske pompe.

Venčanje je, naime, organizovano u strogoj tajnosti, ali mi su se lepe vesti saznale od bliskog izvora, ubrzo po crkvenom venčanju. Neša i njegova izabranica zavetovali su se jedno drugom na večnu ljubav u Crkvi Svetog Luke, dok je za svadbeno veselje odabran jedan od luksuznih restorana u Beogradu, gde će sa porodicama, prijateljima i najbližim saradnicima proslaviti početak njihovog zajedničkog života.





Kako je izvor dalje ispričao, na proslavu je pozvano oko 200 ljudi, a potom su tragom ovih informacija kontaktirali i pevača on je ovu vest potvrdio, ne skrivajući radost i uzbuđenje.

- Hvala od srca na divnim željama. Danas smo moja supruga i ja presrećni, ispunjeni i zahvalni što smo ovaj trenutak podelili sa najbližima. Želeli smo da naša ljubav danas bude u prvom planu, a biće prilike da o tome i pričam u nekom budućem periodu - poručio je Neša za 24sedam.



Posle brojnih uspeha na poslovnom planu, Kostrešević je danas započeo jedno potpuno novo životno poglavlje, okružen onima koji mu najviše znače.

Alo/24 sedam



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