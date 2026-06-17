Razgovor dve perjanice blokadera, koje se predstavljaju kao novinarke, ogolio je šta zaista misle blokaderi.

"Jel veruješ da smo sada na nekoj prekretnici, ili ne," upitala je Obućina.

"Pa, ne znam šta da... jedan dan verujem, drugi dan ne verujem. Jer znaš, politika... ono što mi želimo i ono što je ostvarivo su, čak, nekako dve različite stvari. Kada se uđe na taj politički teren, koji je dosta konturisan, gde je važna ta artikulacija, gde je matematika takođe važna, pored emocija i svega što politički izbori imaju, sadrže u sebi, mislim da su to dve različite stvari, i da pitanje da li smo na prekretnici ili ne, teško za odgovoriti u ovom trenutku," naglabala je Vučenić.